Передача Свечникова не спасла "Сан-Хосе" от поражения в матче с "Вегасом"

Матч закончился со счетом 4:2.

Голевая передача от российского нападающего Евгения Свечникова не спасла "Сан-Хосе" от поражения в матче с "Вегас Голден Найтс", проводимого в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) в пользу гостей ледовой арены. Со стороны команды победителей в ворота оппонентов шайбы забили на 16, 41, 54 и 55 минутах спортсмены Фил Кессел, Ши Теодор, Вильям Карлссон и Марк Стоун. Им ответили на 26, 40 минутах Нико Штурм и Мэтт Нието.

Напомним, что в матче с "Сан-Хосе" Кессел превзошел рекорд завершившего карьеру защитника Кита Яндла по количеству проведенных матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Для 35-летнего американского хоккеиста встреча стала 990-й в профессиональной карьере.

Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Ванкувер".

Фото и видео: YouTube / Vegas Golden Knights