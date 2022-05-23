Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Каролину"

Нападающий набрал восьмое очков в плей-офф НХЛ.

"Рейнджерс" добился победы над "Каролиной" со счетом 3:1 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Он помог забить Мике Зибанежаду в первом периоде. В нынешней плей-офф НХЛ Панарин набрал 8 (3+5) очков в 10 играх. Его одноклубник, вратарь Игорь Шестеркин, стал первой звездой матча. Он отразил 43 броска по воротам.

По итогам трех встреч "Каролина" ведет в серии с "Рейнджерс" - 2:1. Следующий матч состоится в ночь на 25 мая.

Ранее мы сообщали, что четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой".

Видео: YouTube / SPORTSNET