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Перед гипермаркетом на Богатырском проспекте петербуржца ограбили на 43 тысячи рублей
Сегодня, 9:01
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lesjasap
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Перед гипермаркетом на Богатырском проспекте петербуржца ограбили на 43 тысячи рублей

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В Приморском районе Петербурга двое преступников напали на мужчину у гипермаркета.

Утром 31 октября на Богатырском проспекте около гипермаркета грабители напали на петербуржца. Неизвестные избили мужчину и отобрали у жертвы 43 тысячи рублей и ценные вещи. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону. 
 
По словам пострадавшего, у преступников были с собой биты, которыми они ему угрожали. Однако, избивали злоумышленники руками. По горячим следами сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 21-летний молодой человек. Похищенные личные вещи частично изъяты. 
 
В настоящее время полиция занимается поисками второго грабителя. По данному инциденту возбуждено уголовное дело за разбой.
Теги: богатырский проспект , ограбление , разбой
Категории: Новости СПб

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