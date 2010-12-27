Перед гипермаркетом на Богатырском проспекте петербуржца ограбили на 43 тысячи рублей

В Приморском районе Петербурга двое преступников напали на мужчину у гипермаркета.

Утром 31 октября на Богатырском проспекте около гипермаркета грабители напали на петербуржца. Неизвестные избили мужчину и отобрали у жертвы 43 тысячи рублей и ценные вещи. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

По словам пострадавшего, у преступников были с собой биты, которыми они ему угрожали. Однако, избивали злоумышленники руками. По горячим следами сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 21-летний молодой человек. Похищенные личные вещи частично изъяты.

В настоящее время полиция занимается поисками второго грабителя. По данному инциденту возбуждено уголовное дело за разбой.