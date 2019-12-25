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Перед больницей в Пушкине выстроилась очередь из скорых
Сегодня, 15:52
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smirenny

Перед больницей в Пушкине выстроилась очередь из скорых

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Пациенты ждут своей очереди в санпропускник часами.

Больница № 38 Семашко в Пушкине уже три дня принимает пациентов с коронавирусом и испытывает колоссальную нагрузку, сообщила "Фонтанка".

Днем 1 мая, в пятницу, в больницу выстроилась очередь из машин скорой помощи. Московский переулок, откуда машины въезжают на территорию стационара, занят до перекрестка с Госпитальной улицей. Это связано со сложностями с регистрацией пациентов. Пока не все операторы обучены достаточно для работы с больными коронавирусом: чтобы зарегистрировать одного пациента, нужно потратить много времени на заполнение множества бумаг. "Тяжелых" больных стараются принять быстрее и направляют в реанимацию. 

Ранее мы писали, что на базе Первого меда открыли федеральный стационар.

Фото: "Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко" / Вконакте 

Теги: больница им семашко, коронавирус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Сегодня 17:05

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Аноним ответ на комментарий
Сегодня 17:21

В Семашко?????

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