Перед больницей в Пушкине выстроилась очередь из скорых

Пациенты ждут своей очереди в санпропускник часами.

Больница № 38 Семашко в Пушкине уже три дня принимает пациентов с коронавирусом и испытывает колоссальную нагрузку, сообщила "Фонтанка".

Днем 1 мая, в пятницу, в больницу выстроилась очередь из машин скорой помощи. Московский переулок, откуда машины въезжают на территорию стационара, занят до перекрестка с Госпитальной улицей. Это связано со сложностями с регистрацией пациентов. Пока не все операторы обучены достаточно для работы с больными коронавирусом: чтобы зарегистрировать одного пациента, нужно потратить много времени на заполнение множества бумаг. "Тяжелых" больных стараются принять быстрее и направляют в реанимацию.

Ранее мы писали, что на базе Первого меда открыли федеральный стационар.

Фото: "Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко" / Вконакте