Около Казанского собора установили рождественский вертеп‍

Вместо фонтана на Казанской площади около одноименного собора установили рождественский вертеп. Традиционную сцену поместили под большой колпак.

В среду, 20 декабря, на казанской площади появился рождественский вертеп. Фигуры Марии, Иосифа, волхвов и младенца в яслях сделали из пенопласта. От ветра, дождя и любопытных туристов их защищает пластиковый купол.

Украшение тут же попало на множество фотографий в социальных сетях. Ведь Казанский собор. Около которого композиция стоит, является одной из популярных туристических точек Петербурга.

В России православная церковь празднует Рождество 7 января, во многих иностранных странах этот праздник отмечают 25 декабря.

Фото: instagram / ladyanita14

Видео: Piter.tv