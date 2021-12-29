Перед 14 февраля спрос на секс-игрушки в Петербурге вырос в 40 раз

В преддверии Дня святого Валентина в Петербурге взлетел спрос на ювелирную продукцию, игристое вино, бархатное нижнее белье и секс-игрушки. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries.
За две недели до 14 февраля петербуржцы заказали на 229% больше валентинок, чем в прошлом году. Спрос на мягкие игрушки вырос на 120%. Хитом продаж стал большой голубь – звезда соцсетей.
В 40 раз увеличился спрос на продукцию категории 18+. Также жители города активно заказывают ювелирные подвески, кольца и браслеты. Популярностью пользуются бомбочки для ванн, фигурный шоколад и воздушные шары в виде сердец.
Ранее эксперты выяснили, сколько петербуржцы готовы тратить на подарки к 14 февраля.
Фото: pexels.com
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