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Эксперты выяснили, сколько петербуржцы готовы тратить на подарки к 14 февраля
Сегодня, 10:34
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты выяснили, сколько петербуржцы готовы тратить на подарки к 14 февраля

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В среднем на подарок супруге мужья готовы выделить около 3 тысяч рублей.

Эксперты назвали суммы, которые готовы выделить петербуржцы на подарки ко Дню святого Валентина. Данные исследования опубликовала пресс-служба SuperJob.

В среднем на подарок супруге мужья готовы выделить около 3 тысяч рублей. Интересно, что неженатые мужчины вручают своим возлюбленным более дорогие подарки стоимостью более 3 тысяч рублей. Женщины готовы потратить на подарок для своего любимого в среднем 2 тысячи рублей.

В целом по стране только 1 из 3 россиян собираются дарить подарки к 14 февраля. Это минимальный показатель с 2019 года.

Ранее мы писали, что петербуржцы считают, что МРОТ должен быть в три раза больше.

Фото: pexels.com

Теги: 14 февраля, подарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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