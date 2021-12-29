Эксперты выяснили, сколько петербуржцы готовы тратить на подарки к 14 февраля

В среднем на подарок супруге мужья готовы выделить около 3 тысяч рублей.

Эксперты назвали суммы, которые готовы выделить петербуржцы на подарки ко Дню святого Валентина. Данные исследования опубликовала пресс-служба SuperJob.

В среднем на подарок супруге мужья готовы выделить около 3 тысяч рублей. Интересно, что неженатые мужчины вручают своим возлюбленным более дорогие подарки стоимостью более 3 тысяч рублей. Женщины готовы потратить на подарок для своего любимого в среднем 2 тысячи рублей.

В целом по стране только 1 из 3 россиян собираются дарить подарки к 14 февраля. Это минимальный показатель с 2019 года.

Ранее мы писали, что петербуржцы считают, что МРОТ должен быть в три раза больше.

Фото: pexels.com