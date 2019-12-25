Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Заболеваемость в России коронавирусом продолжает увеличиваться с каждым днем.

В России за сутки коронавирусом заразилось более 8 тысяч человек.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро понедельника 28 сентября в России зафиксировано 8 135 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Из них у 2 200 (27,0%) вирус протекает бессимптомно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Адыгея 0%

2. Краснодарский край 0,2%

3. Орловская область, Ярославская область, Кировская область, Удмуртская Республика 0,3%

Распределение по субъектам

1. Москва 2217

2. Санкт-Петербург 237

3. Московская область 212

4. Ростовская область 193

5. Нижегородская область 165

6. Воронежская область 158

7. Ханты-Мансийский АО 151

8. Кемеровская область 150

9. Свердловская область 146

10. Ставропольский край 144

11. Ульяновская область 118

12. Архангельская область 115

13. Самарская область 110

14. Ямало-Ненецкий АО 109

15. Республика Алтай 107

16. Красноярский край 107

17. Оренбургская область 103

18. Саратовская область 103

19. Волгоградская область 102

20. Удмуртская Республика 100

21. Краснодарский край 96

22. Пензенская область 89

23. Алтайский край 89

24. Омская область 88

25. Республика Саха (Якутия) 87

26. Республика Крым 86

27. Иркутская область 85

28. Республика Коми 83

29. Республика Дагестан 82

30. Мурманская область 81

31. Пермский край 75

32. Тюменская область 74

33. Карачаево-Черкесская Республика 72

34. Кировская область 71

35. Томская область 71

36. Забайкальский край 70

37. Новосибирская область 69

38. Приморский край 69

39. Республика Калмыкия 68

40. Республика Бурятия 66

41. Ленинградская область 63

42. Калужская область 62

43. Челябинская область 62

44. Белгородская область 61

45. Хабаровский край 61

46. Астраханская область 57

47. Орловская область 55

48. Ивановская область 53

49. Костромская область 53

50. Тверская область 52

51. Калининградская область 50

52. Ярославская область 48

53. Вологодская область 47

54. Республика Ингушетия 45

55. Новгородская область 43

56. Республика Тыва 43

57. Брянская область 42

58. Тамбовская область 42

59. Кабардино-Балкарская Республика 42

60. Рязанская область 41

61. Владимирская область 40

62. Курская область 40

63. Республика Хакасия 40

64. Республика Башкортостан 39

65. Липецкая область 37

66. Псковская область 37

67. Республика Мордовия 37

68. Сахалинская область 36

69. Республика Северная Осетия 35

70. Магаданская область 35

71. Тульская область 32

72. Республика Карелия 30

73. Республика Адыгея 30

74. Курганская область 30

75. Чувашская Республика 28

76. Амурская область 28

77. Камчатский край 25

78. Смоленская область 24

79. Республика Марий Эл 23

80. Республика Татарстан 23

81. г.Севастополь 23

82. Еврейская АО 15

83. Чеченская Республика 6

84. Чукотский АО 2

В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 945 920 человек, за сутки + 2 702. Скончалось пациентов с коронавирусом за весь период 20 385, за сутки +61.

Статистика по коронавирусу в регионах на 25 сентября

Фото:pixabay