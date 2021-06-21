Переболевший коронавирусом врач недоумевает, почему люди не идут вакцинироваться

“Неужели люди должны подойти к какой-то критической черте, чтобы понять, как это страшно?”.

Главный врач 122-й поликлиники Петродворцового района Елена Литвинова рассказала, как переболела коронавирусом в прошлом году. Об этом она рассказала в интервью газете "Петербургский дневник".

Я полежала в больнице Боткина и знаю, что это такое. Когда ты задыхаешься и понимаешь, что можешь умереть. Но тогда еще не было вакцины, а сейчас быть в таком положении и знать, что есть средство, которое тебя спасет, и им не воспользоваться – это непонятно. Неужели люди должны подойти к какой-то критической черте, чтобы понять, как это страшно? Елена Литвинова, врач

Специалист считает, что низкий процент и уровень вакцинации связан с нежеланием людей верить в слова квалифицированных специалистов и обвиняет в этом интернет. Врач также советует прислушиваться к мнению специалистов.

Мы замечаем по своей поликлинике, что бывают такие взлеты интереса: вот прошла информация, что началась очередная вспышка заболеваемости, что растет количество случаев заболеваний – и люди сразу пришли. Как только потише – все успокоились Елена Литвинова, врач

Фото: Piter.tv