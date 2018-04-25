Пензенский зоопарк показал на видео новорожденных двойняшек лемуров

У Лулу и Лео, пара кошачьих лемуров, родились двойняшки.

В Пензенском зоопарке пополнение, у пары лемуров родились забавные двойняшки.

Лулу и Лео - кошачьи лемуры. У них родились сразу два малыша, о чем работники зоопарка сообщили вчера в социальных сетях. Рождение двойни для кошачьих лемуров очень редкое явление. На сайте зоопарка также сообщается, что родились малыши 7 апреля. Объявлен конкурс на имена для малышей, хотя пол новорожденных еще неизвестен. Ветеринары и зоологи пока не подходят к малышам, чтобы не спровоцировать стресс у молодой мамочки и детенышей. Поэтому предлагается присылать имена для мальчиков и девочек.

На опубликованных кадрах видно, что малыши ползают по Лулу. Они еще очень малы и совсем не спускаются с мамы.

Видео и фото: ВК, Пензенский зоопарк