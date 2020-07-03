Обычный модуль обойдется заказчику в 250 тысяч рублей.

Пензенский завод рассказал о "начинке" дезинфекционного туннеля. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявила руководитель компании-производителя "Моторные технологии" Ольга Изранова. Эксперт напомнила, что выпускаемые в Пензе тоннели, один из которых установлен в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, по желанию заказчика могут иметь дополнительные функции.

Можем наши туннели удлинять, вставлять дополнительные опции, в том числе организовать сбор информации в облаке о том, кто прошел, когда прошел, с какой температурой Ольга Изранова, руководитель компании-производителя "Моторные технологии"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее говорил о том, что тоннель для дезинфекции установлен не только в Ново-Огарево, но и Кремле. Он назвал такие меры оправданными и объяснимыми в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Ольга Изранова объяснила, что обычный модуль обойдется заказчику в 250 тысяч рублей.

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