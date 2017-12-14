Пенза: Мать взяла с собой на свидание дочь, знакомый изнасиловал малышку

Появились подробности случившегося.

Жуткое преступление произошло в Пензе 16 марта 2017 года.

Молодая женщина с дочкой дошкольного возраста пришла в гости к своему знакомому 1991 года рождения на работу, на одну из автомоек города. Взрослые распивали спиртные напитки, а после застолья улеглись втроем спать в комнате для клиентов автомойки. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием маленькой девочки и совершил с ней действия сексуального характера. Мать малышки в это время спокойно спала.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.

Видео: Piter.TV