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Пенза: Мать взяла с собой на свидание дочь, знакомый изнасиловал малышку

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Появились подробности случившегося.

Жуткое преступление произошло в Пензе  16 марта 2017 года. 

Молодая женщина с дочкой дошкольного возраста пришла в гости к своему знакомому 1991 года рождения на работу, на одну из автомоек города. Взрослые распивали спиртные напитки, а после застолья улеглись втроем спать в комнате для клиентов автомойки. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием маленькой девочки и совершил с ней действия сексуального характера. Мать малышки в это время спокойно спала.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.

Видео: Piter.TV

Теги: жесть , новости регионов , нравы , педофил , пенза
Категории: Новости России Криминальные происшествия Происшествия Лента новостей

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