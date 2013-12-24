Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у Украины

Джон Кирби рассказал, что США следят за действиями Москвы в регионе.

Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель Минобороны США Джон Кирби. Чиновник уточнил, что Вашингтон с тревогой продолжает фиксировать военную активность Москвы в отношении Киева. В СШа призвал коллег из РФ соблюдать транспарентность.

Мы по-прежнему видим необычную военную активность и концентрацию сил в России, но вблизи украинских границ. Нас это продолжает беспокоить. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Американский эксперт уточнил, что транспарентность отсутствует с российской стороны в вопросе размещения боевых сил у западной территории государства.

Пентагон заявил, что будет действовать в Черном море так, как сочтет нужным.

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