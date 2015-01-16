Пентагон заявил, что будет действовать в Черном море так, как сочтет нужным

Джон Кирби прокомментировал учения недалеко от российской границы.

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что военное ведомство США будет проводить операции так, как посчитает нужным. Речь идет о ситуации в Черном море.

По словам Джона Кирби, Пентагон проводит операции с союзниками по НАТО в одностороннем порядке. Он отметил, что военные будут продолжать "летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным". США будут отстаивать этот принцип и дальше.

Напомним, ранее в Минобороны отметили активность группировки США и НАТО в Черном море. В Пентагоне в свою очередь обеспокоены стягивание вооруженных сил России к границе с Украиной.

Видео: YouTube / NowThis News