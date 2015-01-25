Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине

Клинтон Хайнот рассказал о том, что Вашингтон сильно помог Киеву в воздухе.

Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздушном пространстве на Украине. Соответствующей информацией на мероприятии вашингтонского Атлантического совета (считается в РФ нежелательной организацией) сделал заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил США Клинтон Хайнот.

Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию РФ. Клинтон Хайнот, генерал ВВС США

Напомним, что с утра 24 февраля Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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Фото и видео: YouTube / Atlantic Council