Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине

Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздушном пространстве на Украине. Соответствующей информацией на мероприятии вашингтонского Атлантического совета (считается в РФ нежелательной организацией) сделал заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил США Клинтон Хайнот.
Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию РФ.
Клинтон Хайнот, генерал ВВС США
Напомним, что с утра 24 февраля Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Минобороны: бригада ВСУ отказалась выполнять задачи и покидает позиции под Зайцево в ДНР.
Фото и видео: YouTube / Atlantic Council
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