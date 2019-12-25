Джон Кирби рассказал о военных учениях Вашингтона в европейском регионе.

Пентагон заявил, что переброска истребителей США в Польшу не связана с Украиной. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказал официальный представитель ведомства Джон Кирби. Чиновник уточнил, что истребители были переброшены в рамках военных учений, а не в качестве реакции на действия, разворачивающиеся на российско-украинской границе.

Это стандартные учения. Это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму. Это вполне рутинная операция. Мы делаем это постоянно. Как вы знаете, у нас есть ротационное присутствие в Польше, что мы очень ценим и приветствуем. Джон Кирби, глава пресс-службы Минобороны США

Напомним, что 19 апреля министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал подписчикам в Twitter о том, что Европейское командование Вооруженных сил США перебросило на территорию республики несколько десятков боевых самолетов F-15 и F-16.

Пентагон утверждает, что РФ нужно быть транспарентной по ситуации на границе с Украиной.

Фото: Defense Now