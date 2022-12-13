Дуглас Симс рассказал о том, для чего применяются "Абрамсы".

Пентагон заверил в эффективности танков Abrams для сражений в Европе. Соответствующее заявление в ходе слушаний в Конгрессе США сделал американский директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс. Генерал уточнил, что данная западная тяжелая техника разрабатывалась специально для ведения сражений в европейском регионе при учете местной окружающей среды.

Этот танк был разработан в период холодной войны для ведения сражений в Европе. Мы верим в возможность использования танков Abrams, а также Leopard с высокой эффективностью. Дуглас Симс, генерал США

Напомним, что в январе 2023 года власти США объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи Вооруженным силам Украины, куда впервые вошел 31 танк американского производства Abrams с общей стоимостью в 400 миллионов долларов.

В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News