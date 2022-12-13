Дуглас Симс напомнил о тяжелых боях вокруг Артемовска.

В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в Конгрессе США сделал директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов Дуглас Симс. Генерал пояснил американским законодателям, что военные фиксируют значительное количество человеческих потерь в регионе кризиса. В текущий момент власти страны видят наиболее активное противостояние в районе города Артемовска (украинское название - Бахмут).

Текущая ситуация между Украиной и Россией, в целом, статична. Обе стороны втягивают значительное количество артиллерии, результатом чего становятся минимальные изменения территории. Дуглас Симс, генерал США

Пентагон назвал важным сохранение открытыми каналов коммуникации с Россией.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

