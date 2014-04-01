Байден отменил заморозку постановления Обамы о возможности открытой службы в ВС США трансгендеров.

Пентагон вновь разрешил трансгендерам служить в армии США. Об этом на регулярном брифинге с журналистами сообщил официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби. Он подтвердил, что утверждены новые правила приема на службу. Ведомство гарантирует трансгендерам предоставление необходимой медицинской помощи.

Ллойд Остин твердо убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им лишь на пользу, а соблюдение принципа инклюзивности укрепляет наши позиции в сфере безопасности. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что Барак Обама в 2016 году разрешил трансгендерам открыто поступать на службу. Однако это постановление было заморожено Дональдом Трампом. Президент разрешил служить в ВС только тем, кто уже находился в армии.

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