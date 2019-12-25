Появились фото с места конфликта с женщинами-трансгендерами, которые напали на петербуржца

Сообщение в полицию поступило 11-го декабря.

Полиция прибыла на место, где произошел конфликт между петербуржцев и двумя женщинами. Он обвинил незнакомок в нападении и краже телефона. Конфликт произошел после того, как мужчина узнал, что те, с кем он провел ночь в одной квартире, являются трансгендерами и отказался платить. Piter.TV получил фотографии девушек, однако по этическим соображениям решил не раскрывать их лица.

Напомним, накануне петербуржец снял квартиру на Парашютной улице и пригласил туда двух женщин. После того, как он узнал об их прошлом, между ними произошла ссора. Потерпевший утверждает, что его выгнали из квартиры, прыснули из баллончика и забрали телефон. Позвонить в полицию он все же смог.

Piter.TV удалось узнать, что одну из девушек зовут Анастасия. На своей странице в социальных сетях она не скрывает, что работает "девушкой по вызову" с 2019-го года. Именно так и указано на ее страничке. Несколько лет назад она была в эфире одного из федеральных телеканалов на передаче, посвященной смене пола.

Фото: Piter.TV