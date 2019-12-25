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Петербуржец обвинил трансгендерных женщин после свидания в нападении и краже телефона
Сегодня, 14:22
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Петербуржец обвинил трансгендерных женщин после свидания в нападении и краже телефона

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Для встречи с незнакомками мужчина специально снял квартиру.

Петербуржец отказался платить за романтическую встречу двум женщинам после того, как он выяснил, что они являются трансгендерами. Более того, мужчина обвинил незнакомок в разбойном нападении, узнал Piter.TV от источника.

По предварительной информации, 10-го декабря гражданин снял квартиру на Парашютной улице для того, чтобы переночевать и провести время с двумя женщинами. Утром он узнал об их прошлом и отказался платить, после чего они выставили его из квартиры и, со слов потерпевшего, прыснули в него из баллончика и отобрали телефон. 

Женщины при этом остались в квартире. Сегодня к дому приехала полиция. Окончание истории пока не известно. 

Фото: pixabay.com

Теги: разбойное нападение, свидание, трансгендеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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