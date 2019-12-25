Пентагон внимательно следит за отводом войск РФ от границы Украины

Джон Кирби рассказал о ситуации на госгранице РФ и Украины.

Пентагон заявил, что внимательно следит за отводом российских войск от государственной границы с Украиной. Такое заявление перед журналистами сделал официальный представитель минобороны США Джон Кирби. Чиновник добавил, что давать оценку обстановки в регионе еще "очень рано".

Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной. Мы будем пристально следить за этим. Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

Напомним, что ранее Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки боеготовности сил ЮВО и ЗВО, так как военные достигли всех поставленных задач. Министр обороны приказал Генеральному штабу и командующим войсками с 23 апреля проследить за возвращением войск к местам постоянной дислокации. Военнослужащие должны вернуться в пункты размещения до первого мая.

Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану.

Фото: YouTube/PBS NewsHour