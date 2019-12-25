Пентагон внимательно следит за отводом войск РФ от границы Украины

Пентагон заявил, что внимательно следит за отводом российских войск от государственной границы с Украиной. Такое заявление перед журналистами сделал официальный представитель минобороны США Джон Кирби. Чиновник добавил, что давать оценку обстановки в регионе еще "очень рано".
Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной. Мы будем пристально следить за этим.
Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона
Напомним, что ранее Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки боеготовности сил ЮВО и ЗВО, так как военные достигли всех поставленных задач. Министр обороны приказал Генеральному штабу и командующим войсками с 23 апреля проследить за возвращением войск к местам постоянной дислокации. Военнослужащие должны вернуться в пункты размещения до первого мая.
Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану.
Фото: YouTube/PBS NewsHour
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