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Пентагон уверен в силе партнерства США и Индии на фоне сотрудничества Нью-Дели с РФ

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Сабрина Сингх напомнила о контактах Вашингтона с индийскими партнерами.

Американское министерство обороны считает, что военное партнерство США и Индии остается надежным даже в сфере двустороннего укрепления отношений Нью-Дели с Москвой. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. 

Между нашими странами сохраняются отличные военные отношения. Значительная часть нашей национальной оборонной стратегии, которое занимается министерство, сосредоточена вокруг Индо-Тихоокеанского региона и нашего противодействия Китаю, а Индия оказалась отличными партнером в этом деле. Так что наши военные отношения очень крепки.

Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Иностранную чиновницу также корреспонденты попросили прокомментировать будущий рабочий визит в Вашингтон министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Однако Сарбина Сингх отказалась публично сообщить какие-либо подробности такой поездки, отметив, что не может сейчас раскрывать подробности.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: индия, пентагон, сабрина сингх
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Людикайнен Костя
Сегодня 9:37

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