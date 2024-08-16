Сабрина Сингх указала на изменения в пакетах военном помощи для ВСУ.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область пока не меняет номенклатуру поставляемых Вашингтоном Киеву вооружений, но ситуация не является статичной. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница напомнила СМИ о том, что с февраля 2022 года, когда США отправили армии киевского режима первый пакет военной помощи в сфере безопасности, и до сегодняшнего момента изменились и расширились типы артиллерии, техники, которые они получали. Сейчас ВСУ имеют в своем в арсенале более сложные и дальнобойные средства. Дополнительно международные союзники обучают пилотов для управления самолетами F-16.

Что касается вооружений, которые мы поставляем Украине, то в ближайшей перспективе это не повлияет на то, что мы им предоставляем. Но вы видели, как мы со временем меняли типы вооружений и систем, которые мы предоставляли. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Корреспонденты задали Сабрине Сингх вопрос о том, изменят ли США свою позицию по предоставлению Киеву вооружений в случае продолжения операции, проводимой на российской территории. В Пентагоне решили не вдаваться в подробности и гипотетические рассуждения, отметив, что эксперты ведут постоянную оценку ситуации на поле боя. В США уверены, что вспомогательные средства, которые отправляются для ВСУ, дают в сражениях нужные результаты.

Пентагон выразил обеспокоенность из-за возможной эскалации на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now