Пентагон утверждает, что Украина сбила российский "Кинжал" из переданного ей Patriot

Американское оборонное министерство утверждает о том, что Вооруженные силы Украины сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью переданного ей комплекса противовоздушной обороны Patriot производства США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Пентагоне сделал официальный представитель ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, может ли он подтвердить, что ВСУ сбили "Кинжал" в регионе конфликта.
Что касается деталей, то обращайтесь к украинцам. Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему ПРО Patriot.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Руководитель пресс-службы Пентагона подтвердил, что Вашингтон передал Киеву этот комплекс. Ранее стало известно о том, что ВСУ получили их от Нидерландов и Германии.
В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи Киеву рассчитан на долгосрочную перспективу.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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