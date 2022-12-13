Пентагон утверждает, что Украина сбила российский "Кинжал" из переданного ей Patriot

Патрик Райдер рассказал о ликвидации российской ракеты Украиной.

Американское оборонное министерство утверждает о том, что Вооруженные силы Украины сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью переданного ей комплекса противовоздушной обороны Patriot производства США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Пентагоне сделал официальный представитель ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, может ли он подтвердить, что ВСУ сбили "Кинжал" в регионе конфликта.

Что касается деталей, то обращайтесь к украинцам. Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему ПРО Patriot. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Руководитель пресс-службы Пентагона подтвердил, что Вашингтон передал Киеву этот комплекс. Ранее стало известно о том, что ВСУ получили их от Нидерландов и Германии.

В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи Киеву рассчитан на долгосрочную перспективу.

Фото и видео: YouTube / Defense Now