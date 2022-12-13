В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи Киеву рассчитан на долгосрочную перспективу

Патрик Райдер рассказал о поддержке ВСУ по программе USAI.

Новый пакет американской военной помощи предназначен для удовлетворения нужд Вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе, поэтому никак не связан с возможным контрнаступлением киевского режима в регионе сражений. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Это так. Следующим шагом в этом процессе станет оценка того, какие дополнительные возможности профинансировать для того, чтобы удовлетворить нужды Украины в долгосрочной перспективе. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник пояснил СМИ, что новый пакет помощи с объемом$1,2 миллиарда долларов предоставляется Вашингтоном в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Речь идет о заключении Пентагоном контрактов с местными оборонными производителями, а не предоставлении той или иной боевой техники или средств вооружения напрямую из запасов ведомства.

Замглавы Минобороны США обсудит с представителями 40 стран ускорение поставок оружия Киеву.

Фото и видео: YouTube / Defense Now