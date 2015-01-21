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Пентагон утверждает, что Россия производит "сотни ядерных боеголовок"
Сегодня, 11:37
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lesjasap

Пентагон утверждает, что Россия производит "сотни ядерных боеголовок"

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Скотт Беррье назвал угрозу для США со стороны РФ.

Пентагон утверждает, что Россия ежедневно производит "сотни ядерных боеголовок". Такое заявление перед конгрессменами сделал генерал-лейтенант Скотт Беррье. Чиновник выступил с заявлением в рамках слушаний в Сенате по международным угрозам для Вашингтона. Военнослужащий заявил, что Вооруженные силы РФ представляют из себя прямую угрозу для национальной безопасности США.

Москва продолжает инвестировать в свои стратегические ядерные силы, в новые комплексы вооружений для усиления своего потенциала стратегического сдерживания, и это ставит под угрозу нашу страну, США.

Скотт Беррье, генерал-лейтенант США

Эксперт выступил перед американскими законодателями на фоне роста общей напряженности в отношениях между Россией и США. При этом главы государств могут лично встретиться для обсуждение значимых проблем летом текущего года.

Американская разведка обвинила Россию в использовании пандемии для информационной войны.

Фото: Минобороны России

Теги: пентагон, скотт беррье, ядерное оружие
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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