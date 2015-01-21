Пентагон утверждает, что Россия производит "сотни ядерных боеголовок"

Скотт Беррье назвал угрозу для США со стороны РФ.

Пентагон утверждает, что Россия ежедневно производит "сотни ядерных боеголовок". Такое заявление перед конгрессменами сделал генерал-лейтенант Скотт Беррье. Чиновник выступил с заявлением в рамках слушаний в Сенате по международным угрозам для Вашингтона. Военнослужащий заявил, что Вооруженные силы РФ представляют из себя прямую угрозу для национальной безопасности США.

Москва продолжает инвестировать в свои стратегические ядерные силы, в новые комплексы вооружений для усиления своего потенциала стратегического сдерживания, и это ставит под угрозу нашу страну, США. Скотт Беррье, генерал-лейтенант США

Эксперт выступил перед американскими законодателями на фоне роста общей напряженности в отношениях между Россией и США. При этом главы государств могут лично встретиться для обсуждение значимых проблем летом текущего года.

Американская разведка обвинила Россию в использовании пандемии для информационной войны.

Фото: Минобороны России