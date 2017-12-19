Пентагон сообщил о слежке за российскими СМИ

Так называемое киберкомандование Пентагона подозревает российские СМИ в дезинформации и вмешательство в выборы президента в США

Киберкомандование Пентагона (United States Cyber Command, USCYBERCOM) выслало на личную почту российских журналистов угрожающие письма, в которых сказано, что за этими людьми следят и подозревают их во вмешательстве в выборы президента США. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что ранее США признавали факт отправления подобных писем.

"Сотрудники киберкомандования вооруженных сил США (USCYBERCOM) связываются с россиянами, которых подозревают в распространении дезинформации с целью вмешательства в выборы, и сообщают им, что за их деятельностью следят" - сообщает The New York Times

После во вторник 30 октября с почтовых адресов "Яндекса" (spasatel.rossii@yandex.ru) были разосланы письма следующего содержания: "России много проблем дома, вам не нужно вмешиваться в дела других народов. Позаботьтесь о своих внутренних проблемах, прежде чем пытаться исправить мир. Помогите нам сказать всем, чтобы они перестали играть в игру."