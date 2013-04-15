Пентагон: снаряды с обедненным ураном должны быть на Украине к прибытию в страну Abrams

Сабрина Сингх рассказала о том, что танки будут на Украине текущей осенью.

Снаряды с обедненным ураном для танков Abrams американского производства должны быть на Украине в то время, когда в страну прибудет и сама тяжелая техника. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства США Сабрина Сингх. Она пояснила, что танки могут быть поставлены армии киевского режима уже осенью. Пресса хотела узнать у чиновницы о сроках поставки на территорию Украины боевых снарядов с обедненным ураном.

Я бы позволила Украине самой объявить, когда эти снаряды прибудут. Мы достаточно открыто заявили, что ожидаем прибытия танков где-то осенью. Но у меня просто нет более конкретной информации. Я направляю вас к Украине. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В ведомстве согласились с утверждением о том, что целью Пентагона является успеть доставить снаряды к моменту прибытия в страну таких танков. Сабрина Сингх заметила, что боезаряды с обедненным ураном не вызывают онкологических заболеваний у человека, а их задачей является ликвидация танков противника. В США добавили, что многие страны используют подобное оружие в своих Вооруженных силах. В Вашингтоне сочли такое оружие наиболее эффективным в противостоянии российской технике и защиты киевского режима территории.

В Пентагоне заявили, что военнослужащим США в Нигере ничего не угрожает.

Фото и видео: YouTube / Defense Now