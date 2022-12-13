Сабрина Сингх рассказала о позиции Ллойда Остина на новую военную помощь США Украине.

Пентагон считает, что Киеву будет трудно поддерживать боеспособность танков Abrams. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница пояснила прессе, что шеф профильного ведомства Ллойд Остин по-прежнему считает, что Вооруженным силам Украины будет сложно работать с тяжелой техникой, поступавшей от США в качестве военной помощи. Речь идет о 31 машине M1. Однако несмотря на это, Остин видит необходимость после встречи с партнерами на авиабазе "Рамштайн" дать киевскому режиму долгосрочные обязательства со своей стороны.

Думаю, что позиция министра относительно Abrams не изменилась. Я имею в виду, что будет трудно поддерживать и обслуживать эти танки. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх не согласилась с тем, что отправка 31 танка американского производства M1 Abrams на Украину имеет лишь символическое значение, так как речь идет о настоящих системах вооружений, которые дадут солдатам ВСУ преимущество на поле боевых сражений.

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Фото и видео: YouTube / Reuters