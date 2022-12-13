В Пентагоне допустили возможность поставок Украине истребителей F-16

Сабрина Сингх оценила вероятность отправки боевой авиации для ВСУ.

Власти США не исключают возможность поставок Украине истребителей F-16. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница добавила, что боевые самолеты производства США является "сложной системой" вооружений, которые изначально требуют от экипажей обучения работы с ними.

Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения… не стану забегать вперед каких-либо пакетов, которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что днем ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при администрации президента Джо байдена Джон Кирби на вопрос о возможности поставить киевскому режиму американские истребители четвертого поколения заявил о том, что США постоянно обсуждают с Украиной потребности ВСУ в поставках вооружений, которые развиваются по мере изменения условий на поле боя.

Пентагон признал отсутствие танков Abrams на складах США.

Фото и видео: YouTube / Reuters