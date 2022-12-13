Сабрина Сингх объяснила долгие сроки поставок танков для Киева со стороны Вашингтона.

Пентагон признал отсутствие танков Abrams на складах США. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница пояснила прессе, что в арсенале страны в настоящее время нет такого количества тяжелой техники, которое позволило бы переслать танки в качестве военной помощи киевскому режиму немедленно. Таким образом эксперт пояснила такие долгие сроки по отправке техники в регион конфликта.

У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что местное издание The Politico сообщало читателям о том, что Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams по сравнению с более старой версией А1. Речь идет об экспортной комплектайии, но без специального оборудования, которое повысило бы его огневую мощность. Авторы материала уточнили, что единственный в стране завод по изоготовлению таких танков в настоящее время полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши. Он способен производить только 12 единиц техники ежемесячно.

В США заявили, что поставки танков Киеву призваны помочь ВСУ в наступлении.

Фото и видео: YouTube / Reuters

