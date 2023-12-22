Пентагон: российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма

Селеста Уолландер ответила на вопрос сенатора Мэтта Гетца.

Российскому руководству важно "преподать урок" в контексте Крыма. Соответствующее заявление сделала местным законодателям помощница главы профильного ведомства Ллойда Остина по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер. Сотрудница Пентагона выступила на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил от палаты представителей США в Конгрессе. Таким образом иностранная чиновница отреагировала на вопрос члена Республиканской партии Мэтта Гетца. Политик поинтересовался у гостью о том, нужно ли для "стратегического поражения" Москвы в региональном конфликте, о котором говорит американская администрация, исключить полуостров из состава РФ.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результата проведенного референдума. Это голосование состоялось после государственного переворота на Украине. На мероприятии 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% в городе Севастополе высказались за вхождение в состав РФ.

Пентагон призвал предоставить Украине помощь в ближайшие месяцы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now