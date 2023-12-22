Селест Уолландер рассказала о том, какая поддержка необходима ВСУ.

В американском оборонном министерстве должны предоставить украинским властям дополнительную помощь в ближайшие месяцы, в противном случае предыдущие два года инвестиций "не окупятся" для Вашингтона. Соответствующее заявление сделала местным законодателям помощница главы профильного ведомства Ллойда Остина по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер. Сотрудница Пентагона выступила на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил от палаты представителей США в Конгрессе.

Никакая работа последних двух лет по инвестированию в будущее Украины не окупится, если мы не договоримся о помощи в следующие несколько месяцев. Селеста Уолландер, сотрудница Пентагона

Россия считает, что поставки дополнительных вооружений Украине мешают мирному урегулированию кризиса, а также напрямую вовлекают страны-члены НАТО в конфликт.

США обеспокоены ударами Украины по гражданским целям в России.

Фото и видео: YouTube / Defense Now