Селеста Уолландер оценила обстрелы ВСУ объектов НПЗ в РФ.

В американском министерстве по обороне озабочены ударами Вооруженных сил Украины по гражданским целям, расположенным на территории России. Соответствующее заявление сделала местным законодателям помощница главы профильного ведомства Ллойда Остина по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер. Сотрудница Пентагона выступила на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил от палаты представителей США в Конгрессе. Таким образом иностранка прокомментировала политикам информацию об обстрелах армии киевского режима российских нефтеперерабатывающих заводов.

У нас есть обеспокоенность по поводу ударов по гражданским целям. <...> Это суверенные решения Украины, но мы выражаем эти обеспокоенности. Селеста Уолландер, замглавы Пентагона

В Пентагоне заявили, что Украина сама решит, уступать ли территории РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now