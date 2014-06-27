Пентагон рассказал о снабжении Израиля авиабомбами, снарядами, ракетами-перехватчиками

Патрик Райдер оценил военную поддержку союзников на Ближнем Востоке.

Американская сторона почти на ежедневной основе передает властям еврейского государства военную помощь, которая включает в себя управляемые авиационные бомбы, снаряды с калибром 155 миллиметров ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны "Железный купол". Соответствующее заявление официальный представитель оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник добавил, что первая партия военной помощи, включая боеприпасы, была доставлена в Израиль еще на прошлой неделе.

Эта помощь включает в себя запрошенные Израилем средства, в том числе высокоточные управляемые боеприпасы, такие как управляемые авиабомбы JDAM, управляемые авиабомбы SDB, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и другие виды важнейших вооружений. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В США добавили, что дополнительно Израилю со стороны Пентагона были оперативно предоставлены ракеты-перехватчики для "Железного купола" со складов, размещенных на территории США. Эти средства необходимы для поддержания регулярной работы их обороной системы и защиты граждан и городов от ракетных ударов противников.

В Пентагоне подтвердили атаку БПЛА по базе сил США и западной коалиции в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now