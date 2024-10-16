Пентагон признал ограниченность запасов военной помощи США для Украины и Израиля

Сабрина Сингх указала на отсутствие дополнительного финансирования от Конгресса.

В американском министерстве по обороне отметили, что что запасы военной помощи у властей США не безграничны, поэтому профильное ведомство сталкивается со значительным давлением на собственную систему снабжения. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница таким образом прокомментировала вопрос СМИ о возможности страны отправлять оружие как Украине, так и Израилю до того момента, пока этот процесс необходим союзникам.

Это справедливая оценка - наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В Пентагоне уточнили, что продолжают оказывать помощь Украине на поле боя, а также поддерживать Израиль в вопросах его самообороны. Чиновница сообщила о необходимости сотрудничества с Конгрессом для обеспечения устойчивого снабжения ведомства. Из-за полугодовой задержки принятия законодателями дополнительного пакета помощи для ВСУ привела к тому, что "собственные запасы США не были своевременно пополнены".

В США призвали не сравнивать поддержку, которую оказывают Украине и Израилю.

Фото и видео: YouTube / Defense Now