Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море. Об этом на регулярном брифинге в американском оборонном ведомстве рассказал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник заметил, что Вашингтон будет заниматься полетами над акваторией региона в рамках международного права.
Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать.
Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона
Эксперт подчеркнул прессе, что Черное море представляет из себя часть международных вод. Кирби добавил, что военнослужащие продолжают операции в регионе. Чиновник не думает о том, что в дальнейшем последуют изменения по данному направлению.
У Пентагона не запрашивали корабли-госпитали из-за ситуации с омикрон-штаммом.
Фото и видео: YouTube / NowThis News
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