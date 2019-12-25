Джон Кирби заметил, что мероприятия проводятся при соблюдении международных требований.

Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море. Об этом на регулярном брифинге в американском оборонном ведомстве рассказал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник заметил, что Вашингтон будет заниматься полетами над акваторией региона в рамках международного права.

Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт подчеркнул прессе, что Черное море представляет из себя часть международных вод. Кирби добавил, что военнослужащие продолжают операции в регионе. Чиновник не думает о том, что в дальнейшем последуют изменения по данному направлению.

У Пентагона не запрашивали корабли-госпитали из-за ситуации с омикрон-штаммом.

Фото и видео: YouTube / NowThis News