Джон Кирби рассказал о запросе со стороны некоторых губернаторов штатов по помощи с борьбой против ковида.

У Пентагона не запрашивали корабли-госпитали из-за ситуации с омикрон-штаммом. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в американском оборонном ведомстве рассказал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник заметил, что власти штатов не запрашивали поддержки в виде надводных госпиталей в качестве мер реагирования на распространение по стране "омикрон"-варианта коронавирусной инфекции.

На данным момент у нас не запрашивали корабли-госпитали…крупных запросов еще не было. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Кирби уточнил прессе, что ряд губернаторов действительно просили у Пентагона прислать небольшое количество военнослужащих Национальной гвардии. Это необходимо местным властям для помощи персоналу инфекционных больниц. Напомним, что в марте 2020 года, когда в США только началась пандемия, плавучие госпитали американских ВМС Comfort и Mercy заходили в порты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

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Фото и видео: YouTube / NowThis News