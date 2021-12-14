Джон Кирби оценил посыл, который Байден предоставил Путину.

Пентагон: США донесли до России, что конкретно их беспокоит в ситуации вокруг Украины. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Пресса напомнила чиновнику о том, что Дмитрий Песков упомянул о наличии серьезных расхождений между позициями Москвы и США относительно красных линий в контексте Киева. Спикера в США попросили прокомментировать вопрос того, считает ли президент, что четко объяснил РФ свое мнение в рамках онлайн-саммита между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Президент был очень прямолинеен и откровенен касательно наших опасений по поводу того, что мы там наблюдаем. Я полагаю, президент очень четко заявил президенту Путину о том, что нас беспокоит, а также о том, какими могут быть последствия еще одного вторжения. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель Кремля оценил тему красных линий по теме Украины. Дмитрий Песков объяснил журналистам, что между США и РФ концептуально имеются значительные разногласия.

В Пентагоне не ждут наказания для военных, причастных к удару в Кабуле.

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