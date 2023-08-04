Пентагон пока не подтвердил планы разместить военных на судах в Ормузском проливе

Патрик Райдер оценил обстановку в Персидском заливе.

Официальный представитель американского обронного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер не стал на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне подтверждать информацию о том, что на гражданских судах, которые следуют через Ормузский пролив, будут размещаться военнослужащие. Ранее такие сведения предоставили авторы информационного агентства The Associated Press со ссылкой на собственные источники в Белом доме. Пресса подчеркнула, что данная мера будет одобрена властями США в целях защиты кораблей от действий иранского флота.

Мне нечего сообщить по этому поводу. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Представитель Пентагона напомнил СМИ, что ранее США уже объявляли об отправке в район Персидского залива морских пехотинцев и истребителей F-16.

Пентагон заявил об отсутствии у США иллюзий по поводу наступления Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Now