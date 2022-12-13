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Пентагон подтвердил намерение поставить Украине устаревшие танки "Абрамс"

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Патрик Райдер оценил военную помощь киевскому режиму.

Пентагон подтвердил намерение поставить Украине устаревшие танки "Абрамс". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что к осени текущего года данная техника поступит киевскому режиму.

… приняло решение предоставить вариант танка Abrams М1А1, что позволит значительно ускорить сроки поставок и доставить эту важную технику на Украину к осени этого года.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби во вторник 21 марта заявил в эфире американского телеканала MSNBC о том, что власти США работают над тем, чтобы ускорить поставку танков Abrams Вооруженным силам Украины.

Пентагона нет информации, будут ли США требовать возвращения беспилотника.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

Теги: abrams, военная помощь, всу, пентагон, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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