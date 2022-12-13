Пентагона нет информации, будут ли США требовать возвращения беспилотника

Патрик Райдер рассказал о планах Вашингтона по поднятию обломков дрона.

В американского оборонного министерства на текущий момент нет информации о том, будут ли власти США требовать возвращения беспилотника, который упал в акваторию Черного моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт заметил, что у него нет сведения о планах чиновников запросить у Турции проход через Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, которые могли бы заняться подъемом обломков БПЛА. Таким образом спикер ответил на вопрос СМИ о том, будет ли Белый дом просить у Москвы вернуть обломки своего дрона. Он напомнил о том, что речь идет об американской собственности.

Мне об этом неизвестно. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА.

Фото и видео: YouTube / Roasted Media