Патрик Райдер оценил новый этап подготовки сил ВСУ.

Пентагон ожидает, что киевский режим направит новые группы военнослужащих на подготовку в Германию, которая продлится шесть недель. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что сейчас на территории ФРГ ведется первый этап подготовки ВСУ.

Подготовка началась, она стартовала в середине января. Ожидается, что подготовка будет длиться примерно шесть недель. Как только подготовка завершится, эти военные, конечно же, отправятся обратно на Украину. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт добавил, что украинские власти будут принимать решение о том, следует ли им отправлять своих военных и далее для прохождения той же программы. В США ожидают, что это произойдет.

В учениях США и Израиля задействуют 140 воздушных судов и 12 кораблей.

Фото и видео: YouTube / NowThis News