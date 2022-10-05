Лора Купер заметила, что у нее нет новой информации по инцидентам в Балтийском море.

Пентагон отрицает, что США причастны к диверсии на "Северных потоках" в Балтийском море. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделала заместитель помощника американского министра по обороне Лора Купер, отвечающая за дела РФ, Украины и Евразии. На мероприятии у чиновницы одна из представительниц СМИ попросила уточнить, какое отношение власти США имеют к инциденту на трубопроводах.

США не были причастны никоим образом. Лора Купер, сотрудница Пентагона

В Пентагоне отказались уточнять, имеются ли у США или их международных союзников новые данные о случившемся происшествии.

В Пентагоне считают более целесообразной передачу Киеву советских, а не западных танков.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News