Пентагон отрицает, что США причастны к диверсии на "Северных потоках" в Балтийском море. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделала заместитель помощника американского министра по обороне Лора Купер, отвечающая за дела РФ, Украины и Евразии. На мероприятии у чиновницы одна из представительниц СМИ попросила уточнить, какое отношение власти США имеют к инциденту на трубопроводах.
США не были причастны никоим образом.
Лора Купер, сотрудница Пентагона
В Пентагоне отказались уточнять, имеются ли у США или их международных союзников новые данные о случившемся происшествии.
В Пентагоне считают более целесообразной передачу Киеву советских, а не западных танков.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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