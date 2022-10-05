В Пентагоне считают более целесообразной передачу Киеву советских, а не западных танков

США считают на текущий момент более целесообразной передачу киевскому режиму в качестве военной помощи именно советских, а не западных танков. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала заместитель советника американского министра по обороне, занимающаяся вопросами РФ, Украины и Евразии Лора Купер. Чиновница добавила, что в Пентагоне "абсолютно согласны" с украинскими властями в том, что страна нуждается в этом виде вооружения.
У меня нет точных данных, но США работали с союзниками, чтобы поддержать Украину тысячей единиц танков и бронетехники. Без сомнений, мы видим потребность в танках.
Лора Купер, представитель Пентагона
В Пентагоне подчеркнули, что самым простым решением для властей США является переброска на Украину танков советского образца, так как Вооруженные силы Украины не только умеют ими пользоваться, но и также ремонтировать и обслуживать. Сейчас Пентагон видит проблему в техническом обеспечении.
Пентагон: США рассчитывают привлечь международные организации для восстановления Украины.
Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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