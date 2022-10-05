В Пентагоне считают более целесообразной передачу Киеву советских, а не западных танков

Лора Купер рассказала о том, почему ВСУ получают бронетехнику советского образца, а не современные модели.

США считают на текущий момент более целесообразной передачу киевскому режиму в качестве военной помощи именно советских, а не западных танков. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала заместитель советника американского министра по обороне, занимающаяся вопросами РФ, Украины и Евразии Лора Купер. Чиновница добавила, что в Пентагоне "абсолютно согласны" с украинскими властями в том, что страна нуждается в этом виде вооружения.

У меня нет точных данных, но США работали с союзниками, чтобы поддержать Украину тысячей единиц танков и бронетехники. Без сомнений, мы видим потребность в танках. Лора Купер, представитель Пентагона

В Пентагоне подчеркнули, что самым простым решением для властей США является переброска на Украину танков советского образца, так как Вооруженные силы Украины не только умеют ими пользоваться, но и также ремонтировать и обслуживать. Сейчас Пентагон видит проблему в техническом обеспечении.

Пентагон: США рассчитывают привлечь международные организации для восстановления Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News