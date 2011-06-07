Селест Уолландер рассказала о присоединении к процессу ВБ и МВФ.

Пентагон: США рассчитывают привлечь международные организации для восстановления Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии, организованного Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сделала помощник американского министра по обороне Ллойда Остина. Чиновница отвечает в ведомстве за вопросы, связанные с международной безопасностью. Селест Уолландер ответила на вопрос ведущей о том, каким образом планируется будет проводиться восстановление страны после завершения конфликта между Россией и Украиной. Эксперта попросили уточнить, преждевременно ли уже сейчас заниматься планированием данного процесса.

Я бы не сказала, что это преждевременно. США и международное сообщество оказывали Украине финансовую и гуманитарную помощь на протяжении всего времени, но не помощь в восстановлении, это громкое слово. Селест Уолландер, замглавы Пентагона

Чиновница пояснила, что уже сейчас Вашингтон задумывается о дальнейшей помощи киевскому режиму по восстановлении страны. В этом могут участвовать Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ). Селест Уолландер добавила, что к вопросу активно подключается Евросоюз. Его представители также обсуждают перспективу и то, какую помощь он может оказать украинским властям.

Пентагон: США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies

