МВФ оценил ситуацию вокруг Ирана и Ормузского пролива, связанную с ростом цен на нефть

Кристалина Георгиева не исключила риск вторичных и третичных последствий ударов США по Ирану.

Ситуация вокруг Ирана может представлять более широкие риски для мировой экономической системы с учетом текущей неопределенности. Соответствующей информацией поделилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью для журналистов новостного агентства Bloomberg. Эксперт пояснила СМИ, что американские ракетные удары по иранским объектам могут иметь более широкие последствия для общества, чем одно только влияние на энергетику. Самый большой шок сейчас фиксируется в ценах на энергоносители, поэтому специалисты из МВФ за внимательно следит за ситуацией. Глава МВФ не исключила вторичные и третичные последствия.

Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так были крайне неопределенными. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Пентагон в ночь на 22 июня совершил удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам властей из Вашингтона, нападение было рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Ли дер Белого дома Дональд Трамп в понедельник, 23 июня, вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности вашингтонской администрации. Парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности в стране. В ночь на понедельник цена для нефти марки Brent с поставкой в августе поднялась выше 81 доллара за каждый баррель. Такого значения нефть достигла впервые с 17 января, максимальная отметка составила 81,4 доллара.

В МВФ заявили о росте геополитических рисков.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television