Пентагон отрицает, что США передавали Киеву данные для нанесения ударов по территории РФ

Патрик Райдер не стал говорить об операциях, которые США могут или не могут организовывать в мире.

Американские власти категорически отрицают, что предоставляли разведывательные данные украинским властям для нанесения ударов по российской территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Таким образом чиновник ответил на вопрос корреспондентов о вылазке украинских диверсантов на территорию Брянской области. Эксперт оценил высказывания российских должностных лиц о том, что США передают сведения ВСУ для проведения миссий с участием беспилотников.

Я могу со всей уверенностью заявить, что идея о том, что мы предоставляем Украине разведданные или информацию для нанесения ударов по объектам на территории России, является абсурдом. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Генерал пояснил, что власти США настроены на предоставление Украине вооружений для ведения боевых действий на ее собственной территории. Патрик Райдер добавил, что не будет комментировать информацию о каких-либо приписываемых Украине или США операциях, которые могли иметь место или не иметь место в Белоруссии или на других локациях.

Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News