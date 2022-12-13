Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России

Кристин Вормут рассказала о том, что РФ еще серьезно не задействовала ВМФ и ВВС в ходе украинского кризиса.

Американский министр армии Кристин Вормут призвала Пентагон трезво оценивать военные возможности, которые имеются у России. Соответствующее заявление эксперт сделала в ходе своего выступления на площадке местного Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Гостья проекта призвала власти страны не быть безрассудными при оценке существующих угроз, которые исходят от российской стороны.

Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях. Кристин Вормут, министр армии США

Кристин Вормут добавила, что по оценкам американских специалистов, Россия до сих пор не использовала значительную часть собственных военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей, которыми обладает в киберпространстве в ходе специальной военной операции на Украине.

В США предположили, что конфликт на Украине "саморазрешится" за два года.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies

